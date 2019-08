Raio cai a poucos metros de professor nos Estados Unidos; veja vídeo

(foto: Reprodução/Facebook) professor universitário escapou por pouco de ser atingido por um raio nos Estados Unidos na última quinta-feira (15). Um vídeo mostra o momento em que a descarga elétrica cai a poucos metros da onde Romulus McNeill passava. Umescapou por pouco de ser atingido por umna última quinta-feira (15). Um vídeo mostra o momento em que acai a poucos metros da onde Romulus McNeill passava.

Com o susto, o professor largou o guarda-chuva que segurava e se afastou. Ele não ficou ferido. Nas redes sociais, McNeill agradeceu nada de grave ter acontecido com ele. "Câmeras pegaram minha experiência louca com relâmpagos. Super grato por ter sido capaz de sair correndo de lá sem grandes ferimentos", disse.

O acidente ocorreu no câmpus da Academia de Tecnologia e Acadêmico, em Conway, Carolina do Sul, e foi registrado pelas câmeras de segurança do local.

De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), a chance de uma pessoa ser atingida diretamente por um raio é de uma para 1 milhão, ou seja, muito baixa. Porém, fica o alerta, em situações como a do professor McNeill, em áreas descampadas, a chance aumenta de uma para mil.

O Brasil é campeão em incidência de raios. São cerca de 77.8 milhões de descargas elétricas por ano. Segundo o Inpe, a explicação é geográfica, já que o país é a maior zona tropical do planeta.