Enviado da ONU alerta para possível divisão do Iêmen

O enviado especial da ONU ao Iêmen alertou, nesta terça-feira, que o país pode ser dividido se não for alcançado rapidamente um acordo que ponha fim à guerra.

Martin Griffiths disse ao Conselho de Segurança da ONU que "não há tempo a perder" na negociação de um acordo de paz.

"A fragmentação do Iêmen está se tornando uma ameaça mais forte e com pressão", disse o diplomata britânico em um vídeo a partir da Jordânia.

"O que está em jogo é grande demais para o futuro do Iêmen, do povo iemenita e da região em geral. O Iêmen não pode esperar", acrescentou.

Seus comentários foram feitos no mesmo dia em que separatistas iemenitas expulsaram tropas do governo de dois quartéis militares na província de Abyan, reforçando sua presença no sul, após tomar a cidade de Áden.

Griffiths condenou a recente tomada de Áden pelo Conselho de Transição do Sul (CTS) em confrontos que deixaram cerca de 40 mortos e refletiram as ambições separatistas do sul do Iêmen.

"Nenhum país pode tolerar as tensões de um conflito interno indefinidamente", acrescentou, e disse que a guerra deve terminar "de forma rápida e pacífica".

Separatistas e forças governamentais em tese são aliados na coalizão liderada pela Arábia Saudita que combate desde 2015 os rebeldes huthis apoiados pelo Irã.