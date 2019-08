Comunicado do Business Wire :Citi

A demanda por ações fora dos EUA continuou em uma forte trajetória, enquanto os emissores globais levantavam US$ 10,4 bilhões em recibos depositários (DR) durante o primeiro semestre de 2019, um aumento de 25% em relação ao primeiro semestre de 2018, de acordo com um relatório da indústria dos Serviços de Recibos Depositários do Citi.

O aumento das captações de capital de recibos depositários foi incentivado principalmente pelo aumento da atividade na região Ásia-Pacífico, com uma adição de capital de US$ 8,1 bilhões - cerca de 78% do total - em comparação aos US$ 6,5 bilhões no primeiro semestre de 2018. As ofertas subsequentes de recibos depositários aumentaram 125%, para US$ 6,1, representando 58% do capital total de DR levantado em 2019. Os emissores situados na China levantaram um total combinado de US$ 6,6 bilhões, representando 63% do total. Entre estes emissores, a Huatai Securities, uma empresa de serviços financeiros com sede em Nanjing e cliente-piloto da Shanghai-London Stock Connect, levantou US$ 1,7 bilhão em sua oferta pública inicial - a maior IPO de DR em 2019, com o Citi atuando como o banco depositário. Além disso, a Pinduoduo Inc., uma plataforma chinesa de comércio eletrônico, realizou uma oferta subsequente de US$ 1,6 bilhão - a maior oferta secundária de recibos depositários no primeiro semestre de 2019.

A tendência de levantamento de capital das empresas de crescimento emergente (EGCs) continuou no primeiro semestre de 2019, com oito dos dez emissores com sede na China escolhendo entrar no mercado através da Lei JOBS. Promulgada em 2012 para ajudar pequenas empresas emergentes a ter acesso ao capital nos EUA, a Lei JOBS modificou os requisitos regulatórios de aumento de capital para uma nova categoria de emissor conhecida como EGC (definida como um emissor que gera menos de US$ 1,07 bilhão em receita anual bruta). Das negociações de recibos de depositários de IPO (oferta pública inicial) da Lei JOBS no primeiro semestre de 2019, os emissores com base na região EMEA (Europa, Oriente Médio e África) representaram aproximadamente 40% em número de negócios.

Os Serviços de Recibos Depositários do Citi mantêm o seu compromisso de apoiar os emissores globais que procuram levantar capital na forma de recibos depositários.

"O Citi manteve a nossa posição de liderança na atividade de oferta pública inicial (IPO) de recibos depositários no primeiro semestre de 2019", disse Nancy Lissemore, chefe global de Serviços de Recibos Depositários no Citi. "O crescimento contínuo da atividade de levantamento de capital de recibos depositários demonstra que a estrutura de DR continua sendo um veículo atrativo de escolha para os emissores acessarem os mercados financeiros."

Outros destaques notáveis do mercado de recibos depositários (DR) no primeiro semestre de 2019 incluem:

-- Os setores de Internet e petróleo e gás foram responsáveis por 44% do valor total de negociação de recibos depositários (DR).

-- Software e serviços, finanças e consumo de itens não essenciais representaram 57% do capital total de recibos depositários levantado.

-- Dezesseis emissores concluíram ofertas públicas iniciais (IPO) por meio da Lei JOBS versus treze emissores no primeiro semestre de 2018.

-- Os programas de ADR não patrocinados da China e do Japão representaram 46% do total do volume de negociações não patrocinadas.

O Citi é um provedor com liderança em serviços de recibos depositários. Com programas de recibos depositários em 64 mercados, que abrangem produtos de renda variável e renda fixa, o Citi utiliza a sua rede global para oferecer acesso ao mercado de capital internacional a emissores, intermediários e investidores.

Para obter mais detalhes sobre os destaques de recibos depositários (DR) de 2019, consulte o site de DR do Citi: www.citi.com/dr.

