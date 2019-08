Novo apagão afeta grandes áreas de Caracas

Várias áreas de Caracas ficaram sem luz nesta terça-feira, menos de um mês depois de outro apagão que deixou toda Venezuela no escuro.

As quedas de luz, que começaram a ser registradas por volta de meio-dia, também afetam regiões do estado costeiro de Vargas (norte). A estatal Corpoelec não informou de imediato as causas.

De acordo com relatos de usuários, os cortes se concentraram nos subúrbios do leste, do oeste e na periferia norte.

Em 22 de julho, a capital e os 23 estados do país ficaram no escuro por uma falha na central hidroelétrica de Guri (estado Bolívar, sul), fonte de 80% da energia consumida pelos venezuelanos.

Em meio a uma grave crise política e econômica, a Venezuela sofreu uma série de apagões neste ano. O maior deles foi em março passado, quando uma falha gigantesca paralisou o país durante uma semana.