Delegado dos EUA para Afeganistão viaja a Doha para seguir com diálogo com Talibã

O delegado dos Estados Unidos para as conversações de paz no Afeganistão, Zalmay Khalilzad, viajará nesta terça-feira a Doha, no Catar, para manter o diálogo com os talibãs depois de se deslocar a Cabul para consultas com o governo afegão.

"Em Doha, o emissário Khalilzad vai retomar as negociações com o Talibã como parte do esforço global para facilitar um processo de paz para acabar com o conflito no Afeganistão", disse o Departamento de Estado em um comunicado.

As negociações visam a resolver a questão da presença das tropas americanas no país, que já dura 18 anos, para que cerca de 14 mil soldados possam retornar para cada.

Em Cabul, o emissário dos EUA fará consultas com o governo para incentivar a preparação do diálogo entre afegãos.