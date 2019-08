Holandeses farão piquenique na praia para dar adeus ao Reino Unido

Dizer adeus ao Reino Unido curtindo uma praia e degustando diferentes pratos e bebidas europeias... A original sugestão de um holandês para receber o Brexit despertou o interesse de milhares de pessoas.

A ideia foi postada no Facebook por Ron Toekook, e sugere que os participantes se reúnam na praia da localidade de Wijk aan Zee (oeste da Holanda), em 31 de outubro, dia do divórcio entre Londres e Bruxelas.

No cardápio da despedida, haverá batatas chips holandesas, vinho francês e cervejas alemãs.

Em poucos dias, o evento idealizado por Toekook já conta com 7.000 participantes confirmados e 52.000 interessados.

"A ideia é dar adeus a um bom amigo que embarca em uma aventura emocionante, mas talvez não muito inteligente", disse Toekook à agência de notícias holandesa ANP.

Na festa, ele planeja tocar músicas como "We'll Meet Again" (Voltaremos a nos encontrar) e o hit nacional "Het is stil aan de overkant" (Está calmo do outro lado).