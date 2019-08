Conte, primeiro-ministro da Itália, anuncia renúncia ao cargo

(foto: Andreas SOLARO / AFP)

italiano,, anunciou nesta terça-feira suae o fim do primeiro governo populista, acusando o líder da Ligade ser "irresponsável" ao romper agovernamental em 8 de agosto.Em um discurso solene perante o, Conte criticou seu ministro do Interior, dizendo que ele apenas "perseguiu seus próprios interesses e os interesses de seu" ao tentar tirar proveito dasque os creditavam com uma grandeno, na sequência dos resultados recordes nas europeias (34%)."Fazer osvotar é a essência da, mas pedir a eles que votem todos os anos é irresponsável", disse Conte. "O país precisa urgentemente de medidas para promover oeconômico e o investimento"."Estou interrompendo aqui essa experiência de. Pretendo concluir essa passagem institucional de maneira coerente. Irei ver opara apresentar minha renúncia", disse Conte, ressaltando que antes pretende ouvir o debate programado para durar 3H45.Em seu discurso contra Salvini, Conte acusou o vice-primeiro-ministro de causar "sériosao nosso país" e evocou o perigo de umapara a terceira economia da zona do euro.Ele também acusou o líder da(extrema direita) de "falta de respeito pelas regras e instituições", repreendendo-o por exigir eleições o mais rápido possível para obter "plenos poderes"."Caro, ouvi você pedir 'plenos poderes' e apelar para que seus apoiadores saiam às ruas para apoiá-lo, essa atitude me preocupa", acrescentou Conte."Não precisamos de plenos poderes, mas de líderes com o senso de", disse ele.Tendo chegado à chefia do país depois de umaem Roma, o ditadorobteve em 1922 "plenos poderes" para dirigir como desejava a Itália durante o ano seguinte.