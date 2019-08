O Fundo Monetário Internacional (FMI) anunciou nesta terça-feira que uma equipe de analistas viajará "em breve" a Buenos Aires e que a instituição mantém um "diálogo contínuo com as autoridades" da Argentina.

"Estamos em diálogo contínuo com as autoridades enquanto trabalham em seus planos de políticas para abordar a difícil situação que o país enfrenta. Uma equipe do FMI viajará a Buenos Aires em breve", afirmou em um comunicado o porta-voz da instituição, Gerry Rice.