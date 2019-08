Homem que fez reféns em ônibus na ponte Rio-Niterói é abatido pela polícia

O homem que na manhã desta terça-feira fez os passageiros de um ônibus de reféns na ponte Rio-Niterói por quase quase quatro horas foi abatido por atiradores de elite da polícia.

"Foi necessário atirar", disse o coronel Mauro Fliess à Rede Globo, acrescentando que havia 31 pessoas sendo mantidas como reféns no ônibus.

Pelo menos seis reféns foram libertados anteriormente.

A tomada de reféns começou às 05h30 da manhã.

A polícia estava tentando negociar com o seqüestrador, que, segundo o portal G1, tinha uma arma e uma lata de gasolina, quando os tiros que o atingiam foram ouvidos, provocando em seguida aplausos da multidão de curiosos presentes no local.

"A prioridade absoluta é a proteção de reféns", tuitou o governador do Rio, Wilson Witzel, pouco antes do desfecho do sequestro.

Ainda não há informações sobre o caso, principalmente a motivação do sequestrador.

O seqüestro de ônibus tem alguns casos precedentes no Rio.

Em agosto de 2011, um deles deixou três feridos no coração da cidade.

Em junho de 2000, um refém foi morto e o atacante morreu após ser capturado pelas autoridades no incidente conhecido como "O sequestro do Ônibus 174", que virou filme dirigido por José Padilha.