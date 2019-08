Comunicado do Business Wire :BAI

A BAI anunciou os finalistas do prêmio BAI Global Innovation Awards 2019, o programa de prêmios mais prestigiado do setor, que celebra as soluções mais transformadoras do setor de serviços financeiros em todo o mundo.

Agora em seu nono ano, a premiação BAI Global Innovation Awards reconhece as principais organizações de serviços financeiros em escala global. Entre centenas de inscritos, o Innovation Circle, um painel de líderes globais em inovação de serviços financeiros que analisou detalhadamente cada candidato, determinou os principais candidatos.

Os juízes avaliam cada inovação em relação à originalidade e ao impacto sobre os consumidores e sobre o setor. Os finalistas deste ano demonstram o que os principais inovadores em serviços financeiros em todas as regiões do mundo estão fazendo para oferecer novos valores aos clientes e funcionários, além de melhorar a eficiência e a lucratividade de suas organizações.

Os finalistas da premiação BAI Global Innovation Awards 2019 são:

Melhor inscrição de tecnologia avançada em um produto ou serviço

-- Emirates NBD, Dubai, Emirados Árabes Unidos: Centro de excelência de blockchain para pagamentos da Emirates NBD

-- ISBANK, Istambul, Turquia: Assistente Pessoal de IA "Maxi"

-- Shenzhen OneConnect Smart Technology Co., Ltd., Xangai, China: Rede de blockchain de financiamento de comércio FiMAX

-- Yapi Kredi, Istanbul, Turquia: Análise corretiva de documentos financeiros

Inovação em modelos de negócios

-- CaixaBank S.A., Barcelona, Espanha: Mercado de viagens

-- DenizBank, Istambul, Turquia: Iniciativa DenizBank de bancos como uma plataforma

-- KASIKORNBANK PLC., Bangcoc, Tailândia: Plataforma de cartão de fidelidade K PLUS

-- Royal Bank of Canada (RBC), Toronto, Canadá: RBC Ventures

Inovação em capital humano

-- Alior Bank S.A., Varsóvia, Polônia: Smartphonisation

-- DenizBank, Istambul, Turquia: Plataforma de crowdfunding, Fonosentez

-- Banco HDFC, Mumbai, Índia: Hackathon de recrutamento

-- ISBANK, Istambul, Turquia: Isbank Agile Atelier

-- Ping An Insurance, Shenzhen, China: Sistema de IA para entrevistas

Inovação em experiência do cliente

-- CaixaBank S.A., Barcelona, Espanha: Reconhecimento facial em caixa eletrônico

-- Commonwealth Bank of Australia, Sydney, Austrália: Transformação da experiência do cliente via IA

-- Emirates NBD, Dubai, Emirados Árabes Unidos: Mês da experiência do cliente

-- FNB Insurance, Joanesburgo, África do Sul: Excelência em pedidos de indenização

-- The Bank of East Asia, Limited, Hong Kong: i-Planner

Inovação em marketing

-- CaixaBank S.A., Barcelona, Espanha: sala de marketing digital ágil imaginBank

-- Elevate Credit, Fort Worth, Texas, EUA: Campanha Elevate Credit 2019

-- Fifth Third Bank, Cincinnati, Ohio, EUA: Campanha Momentum

-- ISBANK, Istambul, Turquia: Plataforma Maximum Gaming Esports

-- Pelican State Credit Union, Baton Rouge, Louisiana, EUA: Pelican State of Mind

Inovação para impacto na sociedade e na comunidade

-- Absa Group Limited, Joanesburgo, África do Sul: Kongola

-- BMO Harris Bank e Springfour, Chicago, Illinois, EUA: Parceria BMO Harris - SpringFour

-- JUMO.WORLD, Cidade do Cabo, África do Sul: JUMO.WORLD

-- Union Bank of the Philippines, Pasig, Filipinas: Projeto i2i

Aceleradora ou incubadora inovadora

-- Alior Bank S.A., Varsóvia, Polônia: RBL_START

-- Citi Ventures, D10X, San Francisco, Califórnia, EUA: D10X

-- ISBANK, Istambul, Turquia: Programa Workup de empreendedorismo

-- Royal Bank of Canada (RBC), Toronto, Canadá: RBC Reach

-- Woodforest National Bank, The Woodlands, Texas, EUA: Woodforest Foundry

Pontos de toque inovadores e experiências conectadas

-- Aviva, Varsóvia, Polônia: Plataforma automatizada de resolução de pedidos de indenização

-- mBank S.A., Varsóvia, Polônia: Bate-papo assíncrono omnicanal

-- Royal Bank of Canada (RBC), Toronto, Canadá: DRIVE da RBC Ventures

Inovação em processos internos

-- Alior Bank S.A., Varsóvia, Polônia: Operações inteligentes

-- CommunityAmerica Financial Solutions, LLC, Lenexa, Kansas, EUA: Dash360

-- D10X, Citi, Londres, Reino Unido: Proxymity

-- Banco HDFC, Mumbai, Índia: IA como serviço

-- PKO Bank Polski, Varsóvia, Polônia: x-Platform

Inovação em RegTech

-- Hummingbird Regtech Inc, Walnut, Califórnia, EUA: Solução Regtech

-- Moody's Analytics, San Francisco, Califórnia, EUA: Solução de nuvem para sistemas bancários e pacote RiskFoundation? hospedado

-- Shenzhen OneConnect Smart Technology Co., Ltd., Xangai, China: Antifraude GAMMA Voiceprint

-- TSYS, Columbus, Georgia, EUA: Pontuação previsional

-- Yapi Kredi, Istanbul, Turquia: Integração digital via assistentes de vídeo

Parabéns a todos os finalistas do prêmio BAI Global Innovation Awards. Para saber mais, acesse BAIGlobalInnovations.com.

