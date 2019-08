'Jihadi Jack' diz 'não estar surpreso' de ter perdido nacionalidade britânica

Jack Letts, um jovem de 24 anos apelidado "Jihadi Jack", que se uniu ao Estado Islâmico (EI) na Síria em 2014, disse "não estar surpreso" por ter perdido a nacionalidade britânica, numa entrevista ao canal ITV divulgada nesta segunda-feira.

"Não estou surpreso, esperava algo assim", disse Letts à ITV, entrevistado no norte de Siria, onde está detido pelas forças curdas que o capturaram em 2017.

"Ser despojado ou não da nacionalidade britânica dá no mesmo no final do dia", acrescentou.

Letts, que tinha dupla nacionalidade canadense-britânica, agora depende do governo do Canadá, que disse no domingo estar muito desapontado com a decisão de Londres.

Segundo um porta-voz do ministério canadense de Segurança Pública, foi "uma medida unilateral para se livrar de suas responsabilidades".

Letts, que se converteu ao islamismo, abandonou a família em Oxfordshire (centro da Inglaterra) em maio de 2014. Da Jordânia viajou para o Kuwait e depois se casou no Iraque e foi para a Síria.

Foi capturado em maio de 2017 pelas forças curdas quando tentava fugir para a Turquia e desde então está detido no norte da Síria.