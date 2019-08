EUA testam míssil de médio alcance após deixar tratado com a Rússia

Os Estados Unidos anunciaram nesta segunda-feira que testaram um míssil convencional de médio alcance, depois de sua retirada do tratado internacional INF no início deste mês.

O teste foi um sucesso e aconteceu no domingo às 14h30 local (06h30 de Brasília) na ilha de San Nicolas, na costa da Califórnia, oeste do país, informou o Pentágono em um comunicado.

Os Estados Unidos e a Rússia romperam no dia 2 de agosto o tratado de desarmamento nuclear INF, assinado no final da Guerra Fria, em uma decisão que reacende o medo de uma corrida armamentista entre as potências mundiais.

O Tratado de Armas Nucleares de Alcance Intermediário (INF, sigla em inglês) de 1987 limitava o uso de mísseis de alcance intermediário (500 a 5.500 km), tanto convencionais quanto nucleares.

Após o anúncio, o Pentágono informou que os Estados Unidos iriam acelerar o desenvolvimento de novos mísseis terra-ar.