O presidente russo, Vladimir Putin, disse nesta segunda-feira (19) que não há qualquer ameaça de contaminação, após uma explosão em uma base de testes de mísseis na Rússia, na semana passada.

"Não há qualquer ameaça, nem aumento no nível de radiação lá. Enviamos especialistas e estão controlando a situação agora. Tomam medidas preventivas para que não aconteça nada inesperado", afirmou Putin, em entrevista coletiva conjunta com o presidente francês, Emmanuel Macron, no sul da França.