Para 29,5% dos paraguaios, Benítez não concluirá mandato

Uma pesquisa realizada no Paraguai, que teve os resultados divulgados no domingo, 18, mostra que apenas 29,5% dos consultados disseram acreditar que o presidente do país, Mario Abdo Benítez, concluirá o mandato, após o escândalo da ata bilateral sobre a compra de energia da represa de Itaipu assinada com o Brasil. (Com agências internacinais)



As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.