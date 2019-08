Comunicado do Business Wire :Aptum Technologies

A Cogeco Peer 1, uma provedora de hospedagem gerenciada e serviços em nuvem, anunciou hoje que mudou seu nome para Aptum Technologies. O movimento segue-se a aquisição da Cogeco Peer 1 pela Digital Colonya em abril de 2019, uma empresa de investimento mundial dedicada a oportunidades estratégicas em infraestrutura digital.

"Aptum significa 'adaptabilidade' e reflete nossa herança e visão quanto ao futuro", disse Susan Bowen, diretora executiva da Aptum. "À medida que as empresas enfrentam volumes de informação em expansão exponencial e os dados se tornam componente de sua infraestrutura, as plataformas de tecnologia devem adaptar e aproveitar o poder dos dados a fim de possibilitar melhor tomada de decisões, avaliação de riscos e envolvimento do cliente. Ajudamos as organizações a liberar o potencial de seus dados, fornecendo uma infraestrutura robusta que permite aos clientes resolver desafios complexos e maximizar o potencial de seus negócios."

Com sede em Toronto, a Aptum irá operar com duas unidades de negócios de foco - Centro de Dados e Fibra. O negócio da Centro de Dados irá se concentrar na habilitação de serviços em nuvem múltipla para empresas. O negócio da Fibra será como primeiro fornecedor independente de hospedagem neutra de pequenas células e infraestrutura 5G bem como conectividade empresarial e de fibra por atacado com uma ampla rede de fibra metropolitana na região metropolitana de Toronto e Montreal.

Com uma herança de 20 anos ajudando os clientes a maximizar as tecnologias para armazenar, gerenciar, mover e proteger seus dados cruciais, a Aptum faz parte de um grupo seleto de empresas capazes de oferecer verdadeiras soluções de infraestrutura híbrida com centro de dados seguro, nuvem, conectividade e serviços gerenciados na América do Norte e Central, Europa, Oriente Médio e África.

A Aptum é conduzida por uma equipe executiva experiente que inclui:

-- Susan Bowen, Diretora Executiva

-- Shenif Visram, Diretor de Finanças

-- Sanjay Sachdev, Presidente e Chefe de Fibra

-- Leighton Plumley, Diretor de Receitas (Unidade de Negócios de Centro de Dados)

-- Cindy Jordan-Ford, Vice-Presidente Executiva de Contas e Alianças Globais Estratégicas

-- Jeremy Pease, Diretor de Operações

-- Scott Davis, Diretor Interino de Infraestrutura

-- Paul Dyck, Vice-Presidente de Recursos Humanos

Simultaneamente com a mudança de marca, a Aptum lançou duas novas ofertas que expandem e aperfeiçoam as opções de nuvem híbrida de seus clientes:

-- Amazon Web Services (AWS) Gerenciada - reforçar o compromisso da Aptum com a nuvem múltipla deste novo conjunto de serviços da AWS complementa as ofertas existentes do Managed Azure e Managed Private Cloud da Aptum. Os serviços gerenciados da AWS incluem consulta; arquitetura / design; construção e configuração da solução; migração; gerenciamento de projetos; gerenciamento e otimização de serviços contínuos; e suporte especializado 24/7. O AWS gerenciado está disponível no Canadá, EUA e Reino Unido.

-- Nova Disponibilidade Cloud Connect - expansão do Cloud Connect, que oferece uma conexão direta, dedicada e segura a serviços em nuvem. O Cloud Connect agora está disponível para o AWS Direct Connect, o Google Cloud Platform, o ServiceNow, o Salesforce, o SAP e o Oracle, além do Microsoft ExpressRoute. A expansão do Cloud Connect está disponível em todas as regiões.

"A adição destes novos serviços em nuvem é um exemplo perfeito de como a Aptum está evoluindo continuamente para atender às necessidades em constante mudança de nossos clientes", disse Bowen. "Toda empresa tem considerações, restrições e objetivos únicos que serão atendidos por diferentes soluções. Ajudar os clientes a determinar a plataforma correta para seus requisitos exclusivos e, a seguir, oferecer implementação especializada que é a razão pela qual as empresas recorrem à Aptum."

"Como uma empresa de produtos de IA em rápido crescimento, a Element AI precisava de uma parceria de fato que pudesse nos ajudar a focar no crescimento de nossos negócios em vez de nossa preocupação com a infraestrutura de nosso centro de dados. Nos últimos dois anos, o Cogeco Peer 1 foi entregue de modo consistente", disse Ludwig Gamache, Diretor de TI da Element AI. "Nossos requisitos são diferentes da maioria das empresas devido à natureza de computação intensiva de aprendizagem automática e algoritmos de IA - que geram mais calor a dissipar e demandas de energia mais altas do que os clientes médios. A Element AI é agora 35 vezes maior do que quando lançamos em 2016, e a Cogeco Peer 1 conseguiu se adaptar para resolver nossos desafios exclusivos. Estamos ansiosos em continuar a desenvolver nossa infraestrutura de TI com a Aptum à medida que crescemos."

Sobre a Aptum Technologies

A Aptum Technologies permite que os clientes liberem o potencial de sua infraestrutura de dados a fim de gerar resultados de negócios tangíveis e maximizar o valor de seus investimentos em tecnologia. As soluções de Centro de Dados, Nuvem, Hospedagem e Conectividade da Aptum, apoiadas por serviços profissionais e gerenciados de modo especializado, oferecem opções e adaptabilidade genuínas, combinadas com alcance internacional na América do Norte, América Latina e Europa. No Canadá, através de seu negócio de Fibra, a Aptum é o primeiro provedor de hospedagem neutra de conectividade de pequenas células, aumentando uma ampla rede de metrô em Toronto e Montreal. A Aptum é uma empresa de portfólio da Digital Colony, uma empresa mundial de investimentos dedicada a oportunidades estratégicas em infraestrutura digital. Para mais informações, acesse www.aptum.com.

