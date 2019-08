Síria: tropas se aproximam de cidade controlada por rebeldes no noroeste

A mídia estatal síria e um monitor de guerra da oposição informaram que as forças do governo sírio ganharam mais terreno no noroeste do país, chegando perto dos subúrbios a oeste da cidade de Khan Sheikoun, controlada pelos rebeldes.



A agência de notícias estatal Sana afirmou que as tropas do governo fizeram avanços neste domingo nos arredores da cidade depois de intensos combates com insurgentes. O Observatório Sírio para os Direitos Humanos, com sede no Reino Unido, que monitora a guerra, disse que as tropas estão a cerca de 1 quilômetro de Khan Sheikhoun, na província de Idlib, a última grande área controlada pelos rebeldes na Síria.



A ofensiva do governo no noroeste começou em 30 de abril e deslocou

mais de 450 mil pessoas. Tropas sírias, apoiadas pela Rússia, intensificaram o avanço nos últimos dias, tomando uma série de aldeias na borda sul da cidade. Fonte: Associated Press.