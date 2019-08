Deputados britânicos querem convocação do premiê para tratar do Brexit

Em uma carta pública divulgada neste domingo (18), mais de 100 deputados britânicos pediram ao primeiro-ministro Boris Johnson que convoque uma sessão extraordinária do Parlamento, atualmente de férias, para debater sobre o Brexit.

O Parlamento volta do recesso no início de setembro, mas os legisladores querem que Johnson convoque a Casa para funcionar de modo permanente até 21 de outubro. Esta é a data prevista para a saída do Reino Unido da União Europeia (UE).

Os signatários da carta são contrários ao Brexit e querem bloquear o processo.

"Nosso país está à beira de uma crise econômica, enquanto nos dirigimos para um Brexit sem acordo", afirmam.

"Estamos diante de uma emergência nacional, e o Parlamento deve ser convocado de imediato", acrescentam.

Johnson está decidido a que o Reino Unido abandone a UE em 31 de outubro, tendo ou não conseguido renegociar o acordo concluído entre a ex-primeira-ministra Theresa May e Bruxelas.

Jeremy Corbyn, líder do Partido Trabalhista, principal força da oposição, quer organizar uma moção de desconfiança contra o conservador Boris Johnson quando o Parlamento retomar os trabalhos.

Se conseguir derrubar Johnson, Corbyn espera se tornar chefe de governo interino. Seu objetivo é buscar um novo adiamento da data de saída da UE para evitar um Brexit sem acordo e, finalmente, convocar eleições antecipadas.

O governo de Johnson dispõe de uma maioria de apenas um voto no Parlamento.