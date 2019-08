Mais de 300 migrantes são resgatados frente à costa da Líbia

A Marinha líbia anunciou, neste domingo (18), ter resgatado 335 migrantes e recuperado o corpo de mais uma pessoa em duas operações separadas ao norte da capital, Trípoli.

"Uma patrulha da Guarda Costeira resgatou, no sábado, 57 migrantes irregulares em uma embarcação de madeira 40 milhas náuticas ao norte de Zuara, incluindo 17 mulheres e nove crianças", disse à AFP o porta-voz da Marinha, general Ayub Kacem.

Segundo ele, são de origem etíope e egípcia.

Na última terça-feira (13), várias patrulhas "resgataram 278 migrantes a bordo de quatro botes infláveis", acrescentou.

Nesse grupo, a maioria é sudanesa, mas também há cidadãos do Chade, do Egito, da Nigéria, de Benin e da Eritreia. Do total, são 35 mulheres e 11 menores.

Desde a queda do ditador Muammar Khadafi em 2011, a Líbia se viu mergulhada no caos, com vários atores armados em confronto e dois governos rivais.

Apesar dos riscos de uma viagem pelo mar rumo à Europa, os migrantes preferem tentar a sorte a permanecer em seu país, onde são, com frequência, submetidos a abusos, extorsões e torturas.