Israel diz que três mísseis foram lançados da Faixa de Gaza em direção ao país

O Exército de Israel informou que três mísseis foram lançados da Faixa de Gaza, na Palestina, controlada pelo grupo Hamas, em direção ao sul de Israel. Segundo os militares, a defesa aérea do país interceptou dois dos três mísseis neste sábado. A imprensa israelense reportou que estilhaços foram encontrados no pátio de uma casa. Mas não houve relatos de feridos.



Este foi o segundo incidente envolvendo mísseis de Gaza nas últimas 24 horas. No início do dia, aeronaves israelenses atingiram dois alvos do Hamas. Israel tem atribuído ao grupo islâmico Hamas a responsabilidade por qualquer ataque proveniente do enclave palestino. Fonte: Associated Press.