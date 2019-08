Forte explosão em casamento em Cabul deixa ao menos 20 feridos

Uma forte explosão durante uma festa de casamento deixou pelo menos 20 feridos na noite deste sábado (17) no oeste de Cabul, informaram um hospital local e autoridades afegãs.

"Às 22H40 locais (15H10 de Brasília), ocorreu uma explosão no salão de casamentos Shar Dubai, no oeste de Cabul", indicou à imprensa o porta-voz do ministério do Interior, Narrat Rahimi, sem dar um número preciso de vítimas. Segundo o hospital de emergências de Cabul, 20 pessoas deram entrada, mas uma série de imagens fornecidas pelo ministério do Interior em que se viam o que parecia ser vários corpos fazem temer um balanço muito maior.