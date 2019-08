Um ataque reivindicado pelos rebeldes huthis do Iêmen provocou um incêndio "limitado" já sob controle, neste sábado (17), em uma planta de gás no leste da Arábia Saudita - anunciou o gigante saudita do petróleo Aramco.

Em um comunicado, a Aramco informou que suas "equipes de intervenção controlaram esta manhã um incêndio limitado em uma instalação de gás natural liquefeito (GNL) do campo de Shaybah".

Os rebeldes huthis dizem ter atacado a jazida com drones.