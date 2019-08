Incêndio em hotel na Ucrânia deixa oito mortos

Oito pessoas morreram, e dez ficaram feridas em um incêndio em um hotel da cidade ucraniana de Odessa, na madrugada deste sábado (17) - anunciaram os serviços de emergência.

O incêndio no hotel Tokyo Star começou pouco depois da 1h30 local (19h30 de sexta em Brasília).

Com o suporte de 13 veículos de emergência, cerca de 65 bombeiros levaram três horas para apagar as chamas, relataram as autoridades.

Em um comunicado publicado em sua página do Facebook, o presidente Volodimir Zelenski afirmou que quatro dos feridos se encontram em estado crítico.

As autoridades de Odessa disseram que pelo menos 150 pessoas foram evacuadas da área.

A polícia abriu uma investigação por possíveis violações da segurança contra incêndios, enquanto averigua as causas do incidente.

"Perdemos oito vidas durante a noite", publicou Zelenski.

"E não por causa da guerra e dos bombardeios, mas devido a uma negligência criminosa, negligência dos padrões de segurança mais baixos e negligência para com a vida humana", completou.

Zelenski acrescentou que vai garantir "pessoalmente" que os responsáveis sejam punidos "conforme as normas e a lei".

Odessa é uma grande cidade portuária no mar Negro, situada a quase 500 quilômetros ao sul da capital, Kiev. A localidade atrai muitos turistas durante o verão (boreal).