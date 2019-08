Pelosi diz que laço com Israel pode resistir à 'fraqueza' de Trump e Netanyahu

A presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, afirmou em entrevista à Associated Press que o relacionamento entre Israel e os americanos pode resistir à "fraqueza" do presidente Donald Trump e do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. O israelense abalou as normas diplomáticas nesta semana ao impedir que dois membros do Congresso americano visitassem Israel.



"Temos um relacionamento profundo e de longa data com Israel que pode resistir a Donald Trump e a Benjamin Netanyahu", disse. "Nós não podemos deixar suas fraquezas ficarem no caminho do nosso relacionamento em curso".



Ela disse que o compromisso dos EUA com Israel não depende de nenhum dos líderes, um sinal de que pode não haver consequências duradouras no incidente desta semana, particularmente em termos de ajuda externa, que deve ser aprovada pelo Congresso.



Em uma jogada extraordinária, Netanyahu, com um empurrão de Trump, impediu a entrada dos representantes democratas Rashida Tlaib (Michigan) e Ilhan Omar (Minnesota) antes de sua visita planejada. Trump põe os congressistas entre seus principais adversários - parte do "esquadrão" de parlamentares liberais recém-eleitos - e os descreve como o rosto do Partido Democrata. Fonte: Associated Press.