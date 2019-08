Kim supervisionou teste de 'nova arma' norte-coreana

O líder norte-coreano, Kin Jung Il, supervisionou na sexta-feira o teste de uma "nova arma", anunciou a agência oficial de notícias KCNA neste sábado.

O tiro, o sexto em três semanas, deve complicar os esforços do enviado especial americano à Coreia do Norte, Stephen Biegun, que na próxima semana viaja a Japão e Coreia do Sul para discutir a 'desnuclearização' da Coreia do Norte.

A agência KCNA destacou que o teste foi realizado "na presença do Líder Supremo", Kim Jong Un.

Segundo o Estado-Maior sul-coreano, dois projéteis foram disparados da região da cidade de Tongchon, na província de Kangwon (sudeste), em direção ao Mar do Leste, também conhecido como Mar do Japão.

Esta foi a sexta série de disparos da Coreia do Norte desde 25 de julho.

Ao comentar os testes precedentes, o líder norte-coreano, Kim Jong Un, afirmou que se tratava de uma "advertência solene" às manobras militares conjuntas dos Estados Unidos e da Coreia do Sul.

A Coreia do Norte considera que os exercícios conjuntos frequentes são uma preparação para uma eventual invasão de seu território.

O regime norte-coreano alertou que o início das manobras impediria a retomada das conversações entre Pyongyang e Washington sobre o arsenal do país.