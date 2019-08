EUA dizem ter permissão para apreender petroleiro iraniano libertado em Gibraltar

A Procuradoria-Geral dos Estados Unidos disse ter um mandado para apreender o petroleiro iraniano Grace 1, que foi libertado ontem em Gibraltar, além da carga de 2,1 milhões de toneladas de petróleo iraniano a bordo e mais US$ 995 mil.



Os americanos alegam que a Guarda Revolucionária do Irã engendrou um esquema ilegal para acessar o sistema financeiro dos EUA e enviar petróleo à Síria. Documentos legais indicam que o Grace 1 realizava viagens falsas e contava com uma rede de companhias de fachada para lavar milhões de dólares.



O navio foi apreendido em julho por forças britânicas e espanholas em Gibraltar sob suspeita de contrabandear petróleo iraniano a uma refinaria na Síria, violando sanções dos EUA e da União Europeia. A embarcação foi liberada na quinta-feira, após autoridades de Gibraltar informarem que o Irã se comprometeu a não transportar petróleo para a Síria. Fonte: Associated Press.