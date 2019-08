Coreia do Norte diz ter realizado novo teste, sem especificar arma

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, supervisionou mais um teste com uma nova arma não especificada, segundo a Agência Central de Notícias da Coreia (KCNA, na sigla em inglês). Esta é a sexta rodada de testes militares norte-coreanos desde julho.



O Exército da Coreia do Sul confirmou a informação, relatando que dois projéteis foram lançados a partir da costa leste da Coreia do Norte, que voaram cerca de 230 quilômetros e caíram no oceano entre a península coreana e o Japão.



A KCNA noticiou que Kim expressou "grande satisfação com as incríveis e misteriosas taxas de sucesso" dos testes e prometeu construir "forças militares invencíveis que ninguém ousará provocar". As demonstrações de armas são vistas como uma tentativa de pressionar Washington e Seul a retomar negociações nucleares. Fonte: Associated Press.