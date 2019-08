Comunicado do Business Wire :Velodyne Lidar, Inc.

A Velodyne Lidar, Inc. apresentou uma reclamação de violação de patente junto à Comissão de Comércio Internacional dos EUA (ITC) contra a Hesai Photonics Technology Co., Ltd. e a Suteng Innovation Technology Co., Ltd. (também conhecida como RoboSense) por violações da seção 337 da Lei Tarifária de 1930, que torna ilegais os métodos injustos de concorrência e importação de certos produtos para os Estados Unidos. No início desta semana, a Velodyne também registrou reclamações de violação de patente contra a Hesai e a RoboSense no Tribunal Distrital Norte-Americano do Distrito Norte da Califórnia.

A Velodyne está solicitando à ITC que investigue esses fabricantes de lidar por importarem e venderem ilegalmente sensores lidar que violam a tecnologia lidar patenteada da Velodyne (patente US 7.969.558). A Velodyne solicita que a ITC emita ordens de exclusão limitadas permanentes e ordens de cessação e desistência contra a Hesai e a RoboSense para impedir a importação e a venda de dispositivos e produtos rotativos 3D lidar nos Estados Unidos que violam a tecnologia lidar patenteada da Velodyne.

"A Velodyne Lidar Inc. é a inventora do lidar de visão surround", disse David Hall, fundador e diretor executivo da Velodyne Lidar, Inc. "Somos uma empresa baseada em invenções e defendemos vigorosamente nossa propriedade intelectual para nos permitir continuar investindo e inovando nossa tecnologia."

Sobre a Velodyne Lidar

A Velodyne oferece soluções lidar inteligentes e poderosas para autonomia e assistência ao condutor. Com sede em San José, Califórnia, a Velodyne é conhecida em todo o mundo por seu portfólio de revolucionárias tecnologias de sensores lidar. O diretor executivo e fundador da Velodyne, David Hall, inventou os sistemas lidar de visão surround em tempo real em 2005 como parte da Velodyne Acoustics. A invenção do Sr. Hall revolucionou a percepção e autonomia para nova mobilidade, mapeamento, robótica e segurança automotiva. A linha de produtos de alto desempenho da Velodyne inclui uma grande variedade de soluções de sensores, incluindo o economicamente acessível Puck?, o versátil Ultra Puck?, o Alpha Puck? para autonomia avançada, o Velarray? otimizado para ADAS e o Vella?, revolucionário software para assistência ao condutor.

