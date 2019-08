México não quer que atirador de El Paso seja executado

O presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador disse nesta sexta-feira (16) que seu governo não quer que o autor do ataque em um supermercado de El Paso, Texas, que deixou 22 mortos, inclusive oito mexicanos, seja condenado à pena de morte.

"Nossa Constituição não permite a pena de morte, nós por convicção não queremos que haja pena de morte", disse López Obrador durante sua rotineira coletiva matinal.

O mandatário garantiu que a chancelaria e a procuradoria procuram uma forma de participar do julgamento de Patrick Crusius, extremista branco de 21 anos que em 3 de agosto abriu fogo dentro de um Walmart frequentado por latinos na cidade americana.

Crusius enfrenta pena de morte nos Estados Unidos.

O atirador, preso no local, disse que seu objetivo era matar o maior número de mexicanos, porque o governo de López Obrador condenou o ataque como um "ato terrorista" contra mexicanos.

O México anunciou que analisa a possibilidade de solicitar aos Estados Unidos a extradição do agressor.

"Por se tratar de um crime como o que foi executado com premeditação, com todos os agravantes, são muitos anos de prisão no México (...), mais de 50 anos", disse López Obrador.