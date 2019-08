O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, convidou Índia e Paquistão, nesta sexta-feira (16), a dialogarem sobre a Caxemira, após uma conversa por telefone com o primeiro-ministro paquistanês, Imran Khan - informou a Casa Branca.

De acordo com nota divulgada, "o presidente (Trump) lembrou a importância de que Índia e Paquistão reduzam as tensões por intermédio de um diálogo bilateral sobre a situação no (estado de) Jammu e Caxemira".