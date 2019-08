Iñárritu e García Bernal, convidados especiais do Festival de Cinema de Sarajevo

O diretor mexicano Alejandro González Iñárritu e o ator e diretor Gael García Bernal serão os convidados especiais da 25ª edição do Festival de Cinema de Sarajevo, que começa na noite desta sexta-feira.

O festival, que a cada ano atrai mais estrelas da sétima arte, como Robert de Niro, Angelina Jolie, Brad pitt e Juliette Binoche no passado, surgiu como um "ato de resistência" durante o cerco de Sarajevo, entre 1992 e 1995.

É um dos eventos cinematográficos mais importantes dos Bálcãs, e seus organizadores visam promover a produção cinematográfica nesta região.

González Iñárritu, premiado com cinco Oscars, e a prestigiosa atriz francesa Isabelle Huppert, serão recompensados com o "Coração de Sarajevo Honorário", um prêmio especial do festival que reconhece sua "contribuição excepcional" ao universo do cinema, anunciaram os organizadores.

O mexicano García Bernal também terá sua presença destacada ao apresentar seu último filme, "Chicuarotes", exibido fora da competição oficial.

Nove longas-metragens produzidos nos Bálcãs competirão na categoria principal. Outros 40 filmes foram selecionados em três outras categorias.

"Possuímos um programa dinâmico e variado, mas o pouco que há de comum em todos esses filmes é que tratam da vida contemporânea de personagens particularmente fortes", assegurou Elma Tataragic, da organização, em declarações à agência Fena.

O diretor sueco Ruben Östlund, cujo filme "The Square: A Arte da Discórdia" ganhou a Palma de Ouro em Cannes em 2017, presidirá o júri da competição.