Família real holandesa está em luto pela morte da princesa Cristina

A princesa Cristina faleceu nesta sexta-feira (16) em Haia, aos 72 anos, vítima de um câncer ósseo - anunciou a família real holandesa.

"Estamos tristes pela morte de nossa querida irmã e tia. Cristina tinha uma personalidade cativante e um grande coração", tuitaram a princesa Beatriz e o casal real, formado pelo rei Willem-Alexander e pela rainha Máxima.

Princesa de Orange-Nassay e de Lippe-Biesterfel, Maria Cristina nasceu com cegueira parcial, em 18 de fevereiro de 1947.

Casou-se em 1975 com o professor cubano no exílio Jorge Guillermo, com quem teve três filhos: Bernardo, Nicolás e Juliana. Após seu divórcio em 1996, não era mais elegível à linha sucessória do trono.

Era a quarta filha da rainha Juliana e do príncipe Bernardo e irmã caçula da princesa Beatriz, que reinou na Holanda entre 1980 e 2013. Neste ano, Beatriz abdicou do trono em benefício de seu filho mais velho, o príncipe Willem-Alexander.