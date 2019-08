Petição quer 'Avenida Obama' em Nova York

Uma petição online pedindo que o trecho da Quinta Avenida em Nova York, onde está a Trump Tower, receba o nome Avenida Presidente Barack Obama já recebeu 137 mil assinaturas. O argumento dos defensores é o de que Obama, antecessor de Donald Trump, "salvou os EUA da recessão, cumpriu dois mandatos sem escândalo e abateu Osama bin Laden". O pedido não deve ter êxito. (Com agências internacionais)





As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.