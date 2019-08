A Cathay Pacific anunciou nesta sexta-feira a demissão do CEO Rupert Hogg, poucos dias depois do governo da China ter criticado a companhia aérea porque alguns de seus funcionário apoiaram as manifestações pró-democracia em Hong Kong.

Em um comunicado enviado pela Cathay Pacifica à Bolsa de Hong Kong, a empresa afirma que Hogg pediu demissão para "assumir a responsabilidade, como líder da empresa, pelos recentes acontecimentos".