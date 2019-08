Polícia prende no aeroporto de Paris homem armado com faca

As autoridades francesas detiveram na tarde desta quinta-feira um homem armado com uma faca que pretendia embarcar em um avião no Aeroporto de Orly, em Paris, com destino a Barcelona, informaram fontes da polícia.

Uma mulher, que se apresentou como irmã do suspeito, chamou a polícia para advertir que o indivíduo pretendia "efetuar um ataque", explicou a fonte, assinalando que a autora da denúncia ainda não foi identificada.

O homem estava a ponto de embarcar no avião, e já havia passado pelos controles de segurança. Foi preso sem resistir e não tinha antecedentes criminais.

Segundo uma fonte aeroportuária, o homem revelou que a denunciante era sua namorada, com quem havia brigado.