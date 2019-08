Comunicado do Business Wire :Lenovo Group

O Grupo Lenovo (HKSE: 0992) (PINK SHEETS: LNVGY) anunciou hoje que a receita do grupo no primeiro trimestre atingiu US$ 12,5 bilhões, o oitavo trimestre consecutivo de crescimento. A receita antes dos impostos mais que dobrou em relação ao ano anterior, crescendo US$ 127 milhões e chegando a US$ 240 milhões. A receita líquida também mais que dobrou, de US$ 85 milhões para US$ 162 milhões.

Os ganhos básicos por ação no primeiro trimestre foram de US$ 1,37 ou HK 10,74 (dólar de Hong Kong).

"Este ano fiscal teve um excelente começo. Mais uma vez, os fortes resultados deste trimestre forneceram evidências sólidas de que a transformação inteligente da Lenovo está capacitando a empresa a impulsionar o crescimento sustentável e lucrativo no mundo dinâmico e mutável de hoje. Nossa execução persistente e nossa eficiência operacional nos permitem dar vida à nossa visão e oferecer uma tecnologia mais inteligente para todos", declarou Yang Yuanqing, presidente do conselho e CEO da Lenovo.

Ambiente comercial global

Os resultados do primeiro trimestre sinalizam que a Lenovo continua a prosperar, superando o mercado e liderando o setor de tecnologia global apesar das incertezas geopolíticas e comerciais da indústria. A Lenovo está posicionada melhor do que a maioria, considerando um mix de receita globalmente equilibrado, a presença em 180 mercados e uma base de fabricação mais flexível e de propriedade majoritária. Até o momento, houve um impacto material insignificante nos negócios. Considerando o futuro, a escala global e a amplitude do negócio garantem que a Lenovo esteja bem posicionada para gerenciar condições de mercado complexas e dinâmicas, enquanto fornece resultados sustentáveis a longo prazo.

Visão geral do grupo empresarial

Os fortes resultados são liderados pelo Intelligent Devices Group (IDG). O PC and Smart Devices Group (PCSD), uma de suas duas unidades de negócios, continuou com crescimento de receita de dois dígitos (12%), alcançando seu maior lucro no primeiro trimestre fiscal e melhorando ainda mais a lucratividade líder do setor. A receita antes dos impostos foi de US$ 524 milhões, um aumento de US$ 98 milhões. Américas e Ásia-Pacífico alcançaram crescimento de 20% e 40% na receita anual, respectivamente, e todas as quatro regiões (Américas, Ásia-Pacífico, China, EMEA) geraram mais de US$ 2 bilhões em receita, demonstrando o equilíbrio geográfico e a sustentabilidade deste negócio.

Em PCs, o volume superou o mercado, que, como um todo, está experimentando uma recuperação, em mais de 13 pontos, e o grupo atingiu uma participação recorde no mercado de PCs de 24,9%. Isso significa que um em cada quatro PCs fabricados no mundo é um PC da Lenovo - consolidando a posição da Lenovo como a número um mundial em PCs.

Esses fortes resultados são impulsionados pela inovação, um portfólio de produtos centrados no cliente e foco contínuo na excelência operacional. Essa estratégia permite que a empresa supere o mercado significativamente em categorias de alto crescimento e premium, inclusive Workstation, Thin and Light, Visuals, Gaming PCs e Chromebook. Considerando o futuro, o PC and Smart Devices Group continuará impulsionando o crescimento premium e a lucratividade líder do setor, concentrando-se em segmentos premium, bem como inovando em Smart IoT, Smart IoT comercial e desenvolvendo novos dispositivos para residências e escritórios.

Segunda unidade de negócios do IDG, o Mobile Business Group (MBG), alcançou outro trimestre lucrativo e melhorou a receita antes dos impostos em US$ 100 milhões pelo 4º trimestre consecutivo. No mercado da América do Norte, o volume superou o mercado em mais de 37 pontos e a margem de receita antes dos impostos melhorou em mais de 14 pontos anuais. No reduto da empresa na América Latina, o volume cresceu com ou acima do mercado por 11 trimestres.

No futuro, o negócio de dispositivos móveis continuará a manter a lucratividade e a buscar oportunidades para impulsionar o crescimento lucrativo em novos mercados com novos produtos inovadores.

O Data Center Group (DCG) continuou a melhorar a rentabilidade anual pelo oitavo trimestre consecutivo. A receita de armazenamento cresceu mais de 80% em relação ao ano anterior e a infraestrutura definida por software (SDI) continuou crescendo a uma taxa anual de dois dígitos. A receita geral diminuiu devido a um pequeno número de grandes clientes de nuvem terem reduzido suas compras após o rápido crescimento da infraestrutura no ano passado e uma menor receita unitária média devido à queda dos preços dos componentes. Na área de computação de alto desempenho, a empresa ampliou a posição número 1 na lista dos 500 principais supercomputadores para 173 sistemas em 20 mercados, continuando a oferecer suporte a pesquisas e aplicativos científicos inovadores em todo o mundo.

O grupo continuará a se expandir como um player de grande capacidade na área de centros de dados, conduzindo vendas de SDI, armazenamento, redes, HPC, IA, IoT, serviços e soluções, ao mesmo tempo em que fortalece a capacidade interna de concepção e fabricação para hiperescala. Além disso, a empresa vai melhorar ainda mais a excelência das rotas para o mercado e a excelência operacional para alcançar o crescimento superior no mercado, ao mesmo tempo em que melhora a lucratividade.

Sobre a Lenovo

Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) é uma empresa de US$50 bilhões do Fortune Global 500, com 57.000 funcionários e operando em 180 mercados ao redor do mundo. Focada em uma visão audaciosa para oferecer tecnologia mais inteligente para todos, estamos desenvolvendo tecnologias que vão mudar o mundo, que criam uma sociedade digital mais inclusiva, confiável e sustentável. Ao desenhar, fabricar e construir o portfólio mais completo de dispositivos e infraestruturas inteligentes, também estamos liderando uma transformação inteligente, para criar melhores experiências e oportunidades para milhões de clientes ao redor do mundo. Para saber mais, acesse o site https://www.lenovo.com, siga-nos no LinkedIn, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Weibo e leia as notícias mais recentes no nosso Storyhub.

-0- *T GRUPO LENOVO RESUMO FINANCEIROPara o primeiro trimestre encerrado em 30 de junho de 2019 (em milhões de US$, exceto dados de ações) 1º trimestre de 19/20 1º trimestre de 18/19Mudança em relação ao ano anterior Receita 12.512 11.913 5% Lucro bruto 2.048 1.632 26% Margem de lucro bruto 16,4% 13,7% 2,7 pontos Despesas operacionais (1.705) (1.452) 18% Relação Despesas/receita 13,6% 12,2% 1,4 ponto Lucro operacional 343 180 90% Outras despesas não operacionais - líquido (103) (67) 52% Lucro bruto 240 113 113% Tributação (48) (28) 75% Lucro no período 192 85 125% Participação minoritária (30) (8) 259% Lucro atribuível aos acionistas 162 77 111% Lucro por ação (centavos de US$) Básico 1,37 0,65 0,72 Diluído 1,32 0,65 0,67 *T

