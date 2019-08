Dois palestinos atacam policial com faca e um deles é morto

Dois jovens palestinos atacaram um policial israelense com facas na cidade velha de Jerusalém nesta quinta-feira (15) antes de serem baleados pela polícia. Um deles morreu, informaram as autoridades.

O palestino ferido foi levado em estado grave para um hospital israelense. A Meia Lua Vermelha palestina e a polícia de Israel informaram que um terceiro palestino foi ferido na perna, mas ele não fazia parte do ataque

Segundo a polícia, o ataque ocorreu em uma das portas de acesso para a esplanada das mesquitas, na Cidade Velha de Jerusalém.

O acesso a essa área é proibido para homens com menos de 50 anos para a oração da tarde, de acordo com o porta-voz do Waqf, um órgão muçulmano que administra esse local.

A esplanada das mesquitas, terceiro lugar sagrado do Islã, fica em Jerusalém Oriental, um setor palestino da cidade ocupado desde 1967 por Israel, que mais tarde o anexou sem ter o reconhecimento da comunidade internacional. Neste local sempre ocorrem conflitos entre palestinos e agentes de segurança israelenses.