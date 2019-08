Bolsas europeias caem diante de preocupação com recessão

Bolsas europeias caem diante de preocupação com recessão

Microplásticos no gelo ártico alertam para contaminação atmosférica generalizada

Microplásticos no gelo ártico alertam para contaminação atmosférica generalizada

Dois palestinos atacam policial com faca e um deles é morto

Dois palestinos atacam policial com faca e um deles é morto

Julho de 2019 foi o mês mais quente já registrado no planeta

Julho de 2019 foi o mês mais quente já registrado no planeta

Avião russo faz pouso de emergência em milharal após colisão com pássaros

Avião russo faz pouso de emergência em milharal após colisão com pássaros