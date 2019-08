Comunicado do Business Wire :GN Corporation Co. Ltd.

O Comitê do Edogawa NICHE anunciou hoje que o Edogawa NICHE Prize (www.edogawanicheprize.org) de 2019 foi concedido ao Dr. Steven A. Rosenberg por seu trabalho pioneiro no desenvolvimento de imunoterapias adotivas eficazes e células T geneticamente modificadas, que prenuncia o nascimento de um novo capítulo na luta contra o câncer. As realizações do Dr. Rosenberg contribuíram significativamente para o desenvolvimento de vários medicamentos baseados no sistema imunológico e imunoterapias clinicamente eficazes, incluindo a terapia celular CAR-T.

Dr. Steven A. Rosenberg, 2019 Edogawa NICHE Prize Awardee (Photo: Business Wire)

O Dr. Rosenberg é um símbolo da importância da interação interdisciplinar no desenvolvimento de soluções clínicas que, depois de seu diploma de Medicina na Universidade Johns Hopkins, obteve o doutorado em Biofísica. Agora, ele lidera uma poderosa equipe interdisciplinar dedicada a encontrar novas soluções para o câncer como Chefe do Núcleo de Cirurgia do Instituto Nacional do Câncer (NCI), MD, EUA, e atua como Professor de Cirurgia na Uniformed Services University of Health Sciences e na Faculdade de Medicina e Ciências da Saúde da Universidade George Washington.

Em vez de duas ou mais interações de especialistas tornando significativa a interação interdisciplinar, encontramos no Dr. Rosenberg um erudito apaixonado que atravessa sozinho os portais de diferentes domínios da ciência, abrindo um novo caminho para resolver um problema antigo, e considero muito válido que este prêmio seja concedido a ele, disse o Dr. Masahiro Katoh, Presidente do Comitê do Edogawa NICHE.

Na cerimônia do Edogawa NICHE Prize 2019, na Universidade de Toronto, Canadá, o professor Gary Levy, presidente do Comitê de Premiação e Diretor Fundador do CIHR, programa de transplante, homenageará o Dr. Rosenberg com uma medalha e placa, cujo discurso de aceitação será exibido em vídeo no NCRM NICHE 2019 em Tóquio, Japão, seguido pelo ganhador doJoyce & James Till Travel Grant 2019, PV Sudharsan, ganhador do FCQ Elite em 2012, que contará como o FCQ ajudou em sua carreira ( www.j2t2grant.org ), e uma apresentação sobre o Programa de Treinamento em Medicina Regenerativa (www.regenmedcanada.com).

Instituído em 2018 pelo Jinseisha Trust, proprietário do Edogawa Hospital, Tóquio e do Nichi-In Center for Regenerative Medicine (NCRM), o Edogawa NICHE Prize homenageia cientistas ou médicos cujas contribuições levam ao desenvolvimento da prevenção, diagnóstico ou tratamento de qualquer doença, através de uma interação interdisciplinar. Os acadêmicos que obtiverem as melhores pontuações no Quiz da Fujio Cup desde 2006, uma parte do NCRM NICHE (www.ncrmniche.org) e ganham status de FCQ Elite, têm prioridade para nomear os premiados, de forma exclusiva para este prêmio.

