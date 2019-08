Wall Street abriu no azul nesta quinta-feira devido às expectativas dos investidores de um avanço nas negociações comerciais entre a China e os Estados Unidos, depois de na quarta-feira o Dow Jones ter registrado as piores perdas do ano.

O Dow Jones abriu 0,23% depois de o índice de estrelas da bolsa de Nova York registrar seu pior dia do ano, com perdas de 3,05%.

O Nasdaq abriu com um avanço de 0,21%, após uma queda na véspera de 2,93%.