Moscou quer aeronaves nucleares perto dos EUA

O Ministério da Defesa da Rússia disse ontem que levou dois bombardeiros Tu-160, de capacidade nuclear, para uma região no extremo leste russo, próxima ao Alasca, como parte de um exercício de treinamento.



O jornal do governo russo Rossiiskaya Gazeta disse em seu site que o voo demonstra a habilidade de Moscou de alocar bombardeios nucleares a uma distância de 20 minutos de voo dos EUA. (Com agências internacionais)



