Avião faz pouso de emergência em campo de milho na Rússia

Um Airbus A321, com 226 passageiros e sete tripulantes a bordo, fez um pouso de emergência nesta quinta-feira em um campo de milho na região de Moscou, após um choque com um grupo de pássaros, anunciaram as autoridades russas.

O ministério da Saúde informou que 23 pessoas, incluindo nove crianças, ficaram feridas e foram hospitalizadas.

Às 3H20 GMT (0H20 de Brasília), o avião teve um "choque durante a decolagem com um grupo de pássaros" no aeroporto de Jukovki, subúrbio de Moscou, informou a Agência Federal de Transporte Aéreo (Rosaviatsia) em um comunicado.

O avião seguiria até Simferopol, principal cidade da península ucraniana da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014.

"Vários pássaros perturbaram o funcionamento dos motores, o que levou a tripulação a decidir por um pouso de emergência", afirma o comunicado da Rosaviatsia.

O Airbus pousou em um campo de milho que fica a um quilômetro da pista de decolagem.

"Tuco aconteceu em poucos segundos. Decolamos e, de repente, pousamos", afirmou a passageira Irina Usatcheva ao canal Russia 24.

O Comitê de Investigação russo abriu um inquérito sobre o incidente.