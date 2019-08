Comunicado do Business Wire :GSMA

A GSMA forneceu mais atualizações para o próximo MWC19 Los Angeles, incluindo os principais palestrantes de alto perfil recentemente confirmados, novos programas e eventos, além de ex-patrocinadores e parceiros adicionais. O MWC19 acontecerá de 22 a 24 de outubro no Centro de Convenções de Los Angeles. A inscrição para o evento já está aberta.

"O evento MWC Los Angeles deste ano reunirá as maiores mentes e empresas para mostrar a transformação pela qual a indústria móvel está passando", disse John Hoffman, diretor executivo da GSMA Ltd. "Na era da conectividade inteligente, o 5G energiza a inteligência artificial, a IoT e os dados para alcançarem novas alturas de maneiras nunca vistas antes. Até 2025, haverá 5,8 bilhões de assinantes móveis exclusivos e mais de 25 bilhões de conexões IoT. O MWC19 examinará as possibilidades nesta nova fronteira - e você não vai querer perder isso."

"A tecnologia pode servir como um grande equalizador de oportunidades para pessoas de todos os lugares do mundo - um veículo para aprimorar a educação, aprofundar os vínculos com o comércio e a cultura e melhorar a qualidade da vida dos jovens e famílias do mundo inteiro", disse o prefeito Eric Garcetti. "Los Angeles decidiu se tornar uma cidade inteligente, liderar o caminho para a adoção do 5G e hospedar o evento MWC19 por uma razão clara: reconhecemos o poder que a inovação tem para nivelar o campo de atuação de nossos trabalhadores e criar soluções para os nossos desafios sociais, políticos e econômicos mais urgentes."

Novos importantes palestrantes foram anunciados

A GSMA anunciou vários novos palestrantes, com executivos representando várias empresas nos setores de tecnologia e telecomunicações, incluindo:

-- Ajit Pai, presidente da Comissão Federal de Comunicações dos Estados Unidos (FCC)

-- Asha Keddy, vice-presidente corporativa e gerente geral, Próxima Geração e Padrões, 5G, Intel Corporation

-- Ricky Corker, presidente de Operações do Cliente, Américas, Nokia

-- Joseph Essas, diretor de tecnologia, OpenTable

-- Stéphane Richard, presidente do conselho administrativo e diretor executivo do Orange Group e presidente do conselho da GSMA

-- Amy Emmerich, presidente para a América do Norte e diretora de conteúdo, Refinery29

Estes executivos se unem aos palestrantes de destaque das grandes empresas anunciados anteriormente, como a CTIA, Ericsson, GSMA, U.S. Cellular, Verizon e Viacom.

A CTIA, a parceira do evento MWC19 Los Angeles da GSMA, oferecerá novamente a trilha "Everything Policy", um programa de dois dias de discussões em painel com os principais formuladores de políticas e especialistas do setor com foco nos principais problemas da tecnologia wireless (sem fio). Entre os tópicos na trilha de política estão o espectro, a privacidade, a cibersegurança, o 5G, os serviços aéreos sem tripulantes e muito mais. Os palestrantes adicionados recentemente à agenda incluem:

-- Brendan Carr, comissário da FCC dos EUA

-- Michael O' Rielly, comissário da FCC dos EUA

-- Geoffrey Starks, comissário da FCC dos EUA

Além das palestras, o programa da conferência oferecerá as Cúpulas de Veículos Conectados e de Conectividade Inteligente da América Latina, que ocorrerão na terça-feira, 22 de outubro, e as Cúpulas de Segurança do 5G e Women4Tech, que acontecerão na quarta-feira, 23 de outubro.

Novos expositores e patrocinadores devem se inscrever no MWC19 Los Angeles

ServiceNow é o principal patrocinador do tema Inovação Disruptiva do MWC19 Los Angeles. Outros patrocinadores de temas da conferência incluem a Cisco (5G) e Ericsson e KORE (IoT). Para mais informações sobre os patrocinadores do MWC Los Angeles, visite www.mwclosangeles.com/about/sponsors-partners/.

A GSMA anunciou novos expositores, que incluem a CommScope, Fasetto, Indiegogo, Juniper Networks, Kaloom, LivePerson, NVIDIA e Vodafone. Estas empresas se unem às empresas expositoras e participantes anunciadas anteriormente, como a Amazon, AMD, ARM, Cisco, Corning Optical Communications, Ericsson, Gemalto, Hewlett Packard, KORE Wireless, Mastercard, Nokia, Qualcomm, Samsung, Sprint, T-Mobile e Verizon, entre outras. Para mais informações sobre a exposição MWC19 Los Angeles, acesse: www.mwclosangeles.com/exhibition.

Detalhes divulgados do Programa de Startups 4YFN

O programa de startups 4YFN (Four Years from Now) atrairá mais de 200 investidores e 150 startups ao MWC19 Los Angeles. Duas competições de argumentação serão disputadas no Palco Discovery da 4YFN no LACC, organizadas pelo patrocinador Indiegogo da 4YFN e pelo parceiro TrepCamp da 4YFN.

A SPROCKIT, uma comunidade global de startups, assinou como o primeiro patrocinador do tema 4YFN e fará a curadoria do conteúdo de mídia e entretenimento no palco, ilustrando o impacto dos dispositivos móveis na indústria do entretenimento. Para mais informações sobre o evento 4YFN, acesse: https://www.4yfn.com/los-angeles/.

Detalhes da Competição DARPA Spectrum anunciados

Na quarta-feira, 23 de outubro, a Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa dos EUA (Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA) sediará o evento das finais do campeonato ao vivo do Spectrum Collaboration Challenge (SC2) no palco das palestras. A organização dessa competição inédita exigiu o desenvolvimento de um banco de provas de RF virtual personalizado - capaz de simular, em tempo real, mais de 65 mil interações de canais entre 256 dispositivos wireless (sem fio). A resposta da DARPA foi o enorme Colosseum - o mais poderoso emulador de canal RF do mundo, em uma escala nunca antes realizada, com 20 vezes mais largura de banda de RF do que a atualmente disponível em sistemas comerciais. O Colosseum é capaz de replicar os complexos ambientes de RF necessários para colocar os projetos de rádio dos concorrentes através de seus passos.

Os participantes do MWC19 Los Angeles terão a oportunidade de ver de perto o Colosseum no South Hall, no estande da DARPA No 1046. Por toda a exposição, o emulador executará os últimos jogos da competição no piso de exposição. Para mais informações sobre o evento SC2, acesse: www.SpectrumCollaborationChallenge.com/.

Cidade da Inovação da GSMA pronta para demonstrar a conectividade inteligente

A Cidade da Inovação da GSMA retornará ao MWC19 Los Angeles para convidar os visitantes a experimentar como a conectividade inteligente, a fusão do 5G, a IA, a IoT e os dados, impacta positivamente na sociedade e ajuda a criar um futuro melhor para as empresas e cidadãos. Este ano, se unindo aos principais parceiros LivePerson e Mastercard, haverá mais de 25 demonstrações interativas em várias categorias, incluindo entretenimento, indústria, transporte, serviços públicos e meio ambiente. A Cidade da Inovação estará no estande No 1750 no South Hall. Para mais informações sobre a Cidade da Inovação, acesse: https://www.mwclosangeles.com/exhibitor/gsma-innovation-city/.

Programas de parceiros adicionais confirmados

A GSMA anunciou novos programas de parceiros do MWC19 Los Angeles, incluindo o Northland Capital Markets, Vodafone e Silicon Valley VR. A Fasetto apresentará duas sessões de Power Hour e um total de 15 conversas sobre IoT e 5G estão programadas para o MWC19. Para obter mais informações e a programação completa dos programas de parceiros do MWC19 Los Angeles, acesse https://www.mwclosangeles.com/conference-programs/partner-programs/.

Topic Tours anunciados

A MWC19 Los Angeles oferecerá novamente o Topic Tours aos visitantes, liderados por especialistas do setor, da exposição no LACC. Os Topic Tours oferecidos incluem: 5G & NFV, liderado pela Award Solutions Inc.; Internet das Coisas, liderado pela ModMedia Inc .; IA transformadora e o que há de interessante no MWC, ambos liderados pela Stratacache Inc. A GSMA também oferece programas personalizados exclusivos para atender aos objetivos e requisitos específicos de negócios dos participantes. Para se inscrever para um tour e para obter mais informações, acesse: www.mwclosangeles.com/experiences/topic-tours/.

Palestrantes da Women4Tech anunciados

Além da Cúpula da Women4Tech, o programa GSMA Women4Tech apresentará uma série de atividades, que incluem uma sessão de coaching e networking rápida na terça-feira, 22 de outubro. A GSMA anunciou vários palestrantes adicionais para o programa da Women4Tech, incluindo:

-- Shelli Strand, diretora de marketing, Blue Cedar

-- Audrey Wu, vice-presidente, Parcerias Estratégicas, Haptik

-- Lindsey Saletta, diretora de operações, Misha Nonoo

-- Monica Johnson, diretora financeira e parceira, NGP Capital

-- Mitra Best, liderança principal, Inovação Estratégica e Tecnologia, PWC

-- Kali Weissman, diretora administrativa, Estratégia e Desenvolvimento de Produto Digital, The Recording Academy

-- Chiara Tilesi, fundadora e produtora, We Do It Together

Os parceiros da Women4Tech incluem a DiversityComm, The Female Quotient e mBolden, enquanto a Blue Cedar, Cognizant e HCL assinaram contratos como patrocinadores da Women4Tech. Para mais informações sobre o programa da Women4Tech no MWC19 Los Angeles, acesse www.mwclosangeles.com/events/women4tech/.

YoMo Los Angeles promove a diversidade no STEAM

O Youth Mobile Festival (YoMo) de Los Angeles acontecerá no Kentia Hall do LACC, durante três dias, e atrairá mais de 15.000 estudantes e 2.500 educadores para uma das maiores mostras educacionais de ciência e tecnologia.

Em apoio aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, a YoMo se concentrará em transpor as lacunas de habilidades e gênero por meio de dois programas específicos: "Choose your crew," onde os alunos aprenderão sobre trabalhos recompensadores e planos de carreira nas atividades STEAM (ciência, tecnologia, engenharia, artes e design e matemática), e "Girls4Tech", atividades para as meninas desenvolverem suas habilidades STEAM.

Os parceiros de apresentação da YoMo Los Angeles incluem o Departamento de Educação da Califórnia, Cidade de Los Angeles - Prefeito Garcetti, Festival City of STEM, Escritório de Educação do Condado, Centro de Convenções de Los Angeles, Distrito Escolar Unificado de Los Angeles, Think Together e Wise Way. Os parceiros comerciais da YoMo Los Angeles incluem o Departamento de Água e Energia de Los Angeles, a Autoridade de Transporte Metropolitano do Condado de Los Angeles (Metro), a Câmara Metropolitana de Água e a Universal Studios. Para informações adicionais sobre a YoMo Los Angeles, acesse: www.mwcyomo.com/us/.

Participe da MWC19 Los Angeles

O terceiro episódio do popular MWC Los Angeles Sunrise 5K acontecerá na quarta-feira, 23 de outubro, às 6 da manhã. Para mais informações, incluindo a rota da corrida, acesse: https://www.mwclosangeles.com/networking/sunrise-5k-run/

A inscrição para o evento está agora aberta. Mais informações sobre o MWC19 Los Angeles, incluindo como participar, fazer exposições ou patrocinar, estão disponíveis em www.mwclosangeles.com. Acompanhe os desenvolvimentos e atualizações sobre o MWC no Twitter @GSMA usando #MWC19, na página do LinkedIn MWC https://www.linkedin.com/showcase/mwclosangeles/ e no Facebook em https://www.facebook.com/MWCLosAngeles/.

-FIM-

Sobre a GSMA

A GSMA representa os interesses das operadoras de telefonia móvel do mundo inteiro, reunindo cerca de 750 operadoras e quase 400 empresas no amplo ecossistema da tecnologia móvel, incluindo fabricantes de aparelhos e dispositivos, empresas de software, provedores de equipamentos e empresas da Internet, assim como empresas de setores industriais adjacentes. A GSMA também realiza os principais eventos MWC com liderança no setor, realizados anualmente em Barcelona, Los Angeles e Xangai, assim como o Mobile 360 Series de conferências regionais.

Para mais informações, acesse o site corporativo da GSMA em www.gsma.com. Siga a GSMA no Twitter: @GSMA.

Sobre a CTIA

CTIA® (www.ctia.org) representa o setor de comunicações wireless (sem fio) dos EUA e de empresas em todo o ecossistema móvel que permitem aos americanos liderar uma vida conectada no século XXI. Os membros da associação incluem operadoras de celular, fabricantes de dispositivos, fornecedores, assim como aplicativos e empresas de conteúdo. A CTIA defende rigorosamente, em todos os níveis do governo, políticas que promovem a inovação e o investimento contínuo em tecnologia sem fio. A associação também coordena as melhores práticas voluntárias do setor, organiza eventos educacionais que promovem o setor de tecnologia sem fio e coproduz a principal feira de tecnologia sem fio do setor. A CTIA foi fundada em 1984 e tem sua sede em Washington, D.C.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190814005755/pt/

Contato da mídia: Assessoria de Imprensa da GSMA pressoffice@gsma.com Pela GSMA: Alicia Bardaro ABardaro@webershandwick.com 617.520.7015

