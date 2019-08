Comunicado do Business Wire :The We Company

A The We Company anunciou hoje que protocolou uma declaração de registro no Formulário S-1 com a Securities and Exchange Commission (SEC) relativa a uma oferta pública inicial de suas ações ordinárias Classe A. O número de ações a serem oferecidas e a faixa de preço para a oferta proposta ainda não foram determinadas.

A J.P. Morgan, Goldman Sachs & Co. LLC, BofA Merrill Lynch, Barclays, Citigroup, Credit Suisse, HSBC, UBS Investment Bank e Wells Fargo Securities atuarão como gestores conjuntos de subscrição da oferta. A oferta será feita apenas por meio de um prospecto. Cópias do prospecto preliminar relativas à oferta, quando disponíveis, podem ser obtidas através da: J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, ou pelo telefone (866) 803-9204 (ligação gratuita); e da Goldman Sachs & Co. LLC, Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, pelo telefone (866) 471-2526, fax (212) 902-9316, ou e-mail Prospectusny@ny.email.gs.com.

Uma declaração de registro relativa a esses títulos foi protocolada na SEC, mas ainda não se tornou válida. Esses títulos não podem ser vendidos, nem ofertas de compra podem ser aceitas, antes de a declaração de registro se tornar válida. Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de venda ou a solicitação de uma oferta para comprar esses títulos, nem deve haver qualquer venda desses títulos em qualquer estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação conforme as leis de valores mobiliários de qualquer estado ou jurisdição.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190814005697/pt/

Imprensa Jimmy Asci, Gwen Rocco Press@wework.com

Investidores Aristaia Vasilakis, Chandler Salisbury investor@we.co

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.