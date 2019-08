Embraer fecha 2º trimestre com lucro de US$ 7,2 milhões

A Embraer fechou o segundo trimestre de 2019 com lucro de 7,2 milhões de dólares (26,1 milhões de reais), depois de registrar perdas de 131,4 milhões de dólares no mesmo período do ano passado - anunciou a empresa nesta quarta-feira (14).

A empresa encerrou o primeiro trimestre do ano com perdas de 42,5 milhões de dólares, o que significa que, apesar do bom resultado divulgado nesta quarta-feira, fecha o primeiro semestre de 2019 totalizando perdas de US$ 35,3 milhões.

A Embraer informou que entregou no segundo trimestre 26 aeronaves comerciais e 25 executivas, contra 28 aviões comerciais e 20 executivos no mesmo período do ano passado.

O Ebitda ajustado - lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização - alcançou no segundo trimestre 67 milhões de dólares (259,6 milhões de reais) e 97,9 milhões nos três primeiros meses de 2019.

A Embraer encerrou 2018 com perdas líquidas de 669 milhões de reais (US$ 183 milhões na média cambial deste ano).

Os acionistas da empresa aprovaram em fevereiro um acordo com a Boeing, que deve assumir as atividades comerciais civis da Embraer por 4,2 bilhões de dólares. Com isso, controlará 80% do capital do novo grupo.