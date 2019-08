Índia reduzirá toque de recolher na Caxemira após festa nacional da independência

A Índia vai suavizar o toque de recolher imposto na Caxemira após a festa nacional da independência na quinta-feira, mas o acesso a linhas telefônicas e internet permanecerá bloqueado, informou o governador do estado de Jammu e Caxemira.

"Não queremos oferecer ao inimigo estas ferramentas de comunicação antes que as coisas fiquem tranquilas", declarou o governador Satya Pal Malik em uma entrevista ao jornal Times of India.

"Dentro de uma semana ou 10 dias, tudo estará bem e vamos abrir progressivamente as linhas de comunicação", completou.

A Caxemira está isolada desde 4 de agosto, coma as comunicações cortadas e concentrações públicas proibidas, após a mobilização de dezenas de milhares de soldados indianos nesta região do Himalaia, onde a Índia já mantinha meio milhão de soldados.

Um dia depois, o governo indiano anunciou a revogação da autonomia constitucional de Jammu e Caxemira (norte), uma medida explosiva com o objetivo de deixar sob controle direto de Nova Délhi esta região habitada majoritariamente por muçulmanos.

Na terça-feira, o porta-voz do ministério indiano do Interior anunciou no Twitter a retirada "progressiva" das restrições impostas em Jammu e Caxemira.

De acordo com os moradores, o bloqueio não conseguiu impedir o protesto de 8.000 pessoas depois da oração de sexta-feira, que foi dispersado pelas forças de segurança.

As autoridades reduziram as restrições de forma temporária no domingo para permitir que a população preparasse as celebrações da festa muçulmana do Aid al Adha, que começaram na segunda-feira.

Porém, novas medidas foram adotadas após as manifestações que reuniram centenas de pessoas, de acordo com os moradores.

O primeiro-ministro do Paquistão, Imran Khan, que comparou o governo da Índia à Alemanha nazista, deve pronunciar um discurso nesta quarta-feira na Assembleia Legislativa na Caxemira paquistanesa.

Índia e Paquistão, duas potências nucleares, travaram duas guerras por este território do Himalaia, dividido após a independência do império colonial britânico em 1947.