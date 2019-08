Comunicado do Business Wire :Andersen Tax

A Andersen Global assinou um acordo de colaboração com um dos maiores grupos autônomos da área tributária na Áustria, a firma vienense da área tributária G&W; International Steuerberatungs- und Wirtschaftstreuhand GmbH,levando o número de profissionais especialistas no país a aproximadamente 140.

A G&W; International foi fundada em 1994 e, atualmente, tem 40 profissionais que orientam clientes em assessoria tributária, contabilidade e folha de pagamento, restruturação e consultoria de negócios.

"A oportunidade de ampliar o escopo da nossa competência torna a Andersen Global uma combinação natural", disse Oliver Ginthör, sócio gerente da G&W.; "A colaboração permitirá que a nossa firma continue a crescer e nos proporcionará maiores recursos para que possamos atender ainda melhor aos nossos clientes, com alcance e especialidade mais significativos em todo o mundo."

"A Áustria é um mercado crucial em toda a região e uma porta para o sudeste da Europa", disse Mark Vorsatz, presidente da Andersen Global e CEO da Andersen Tax LLC. "Procuramos sempre os melhores profissionais em uma região, mas apenas consideramos ir adiante com parceiros que têm os mesmos valores da Andersen. A talentosa equipe da G&W; International não apenas ajuda a complementar as nossas atividades na Áustria, mas também amplia as nossas competências na região. Estamos ansiosos para ver a colaboração e o trabalho que virá de toda a equipe da Áustria."

A Andersen Global é uma associação internacional de firmas independentes e legalmente separadas compostas de profissionais das áreas tributária e jurídica de todo o mundo. Estabelecida em 2013 pela firma associada Andersen Tax LLC dos EUA, a Andersen Global conta hoje com mais de 4.500 profissionais no mundo todo e está presente em mais de 144 localidades por meio de suas firmas associadas e colaboradoras.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190813005774/pt/

Megan Tsuei Andersen Tax 415-764-2700

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.