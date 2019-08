Comunicado do Business Wire :Triton Digital

Triton Digital®, líder mundial em tecnologia e serviços para indústria de podcast e áudio digital, anunciou hoje que está entre as primeiras empresas a garantir a verificação de Conformidade de Medição de Podcast da IAB Tech Lab.

O Podcast Metrics da Triton é uma ferramenta poderosa para analisar como, quando e onde o conteúdo de podcast está sendo consumido em várias plataformas de hospedagem, com a capacidade de visualizar métricas por intervalo de data, local, dispositivo, nome de podcast, episódio, título e muito mais.

A Certificação de Medição de Podcast da IAB Tech Lab verifica os sistemas de medição atuais da Triton, oferece credibilidade de sua solução de medição, tornando a única empresa terceirizada neutra a ter uma solução agnóstica de CMS/CDN.

Além disto, este "selo de aprovação" se estende ao Ad Server da Triton, Tap e sua medição de impressões, downloads e muito mais.

"Estamos incrivelmente orgulhosos desta verificação de conformidade e do que isto significa a nossos negócios e para o setor", disse John Rosso, presidente de desenvolvimento de mercado da Triton Digital. "Com nosso histórico comprovado de medição de áudio on-line de alta qualidade, nossos clientes e a indústria acreditam que tanto a Podcast Metrics quanto a Tap são soluções confiáveis e modernas."

A Triton Digital® é líder mundial em tecnologia e serviços para a indústria de podcast e áudio digital. Operando em mais de 40 países, a Triton fornece tecnologia inovadora que permite que emissoras, podcasters e serviços de música online estabeleçam seu público alvo, maximizem sua receita e simplifiquem suas operações diárias. Além disto, a Triton capacita a indústria de áudio online mundial com o Webcast Metrics®, o principal serviço de medição de áudio online. Com inigualável integridade, excelência, trabalho em equipe e responsabilidade, a Triton continua comprometida em conectar áudio, público e anunciantes a fim de impulsionar continuamente o crescimento da indústria online mundial. A Triton Digital é uma subsidiária integral da The E.W. Scripps Company (NASDAQ: SSP). Para mais informação, acesse www.TritonDigital.com.

