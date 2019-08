Presidente eleito da Guatemala evitará confronto com Trump por migração

O presidente eleito da Guatemala, o conservador Alejandro Giammattei, disse que não buscará confronto para chegar a soluções sobre a migração irregular com seu colega americano, Donald Trump, e espera que a relação com Washington se baseie no respeito e na reciprocidade.

"Eu serei respeitoso (com Trump) porque as relações diplomáticas são baseadas na reciprocidade", disse Giammattei em entrevista à AFP.

Ele esclareceu que fará "abordagens concretas" sobre a questão da migração com o governo dos Estados Unidos sem buscar confrontos.

"Se me tratarem bem, eu tratarei bem. Se me tratarem mal, tratarei mal. Mas essa não é a questão. O importante é não chegar ao confronto", frisou.

Giammattei venceu as eleições de domingo com 57,95% dos votos, sobre a ex-primeira dama socialdemocrata Sandra Torres, que obteve 42,05%.

O médico de direita, de 63 anos, substituirá o atual presidente Jimmy Morales no cargo por um período de quatro anos a partir de janeiro.

Giammattei disse que vê com preocupação um acordo alcançado com Washington pelo governo de Morales para a Guatemala para servir como um "terceiro país seguro" para acomodar migrantes que buscam asilo nos Estados Unidos. Segundo ele, isso deve ser discutido pelo Congresso.

Trump chegou a ameaçar a Guatemala de tributar suas exportações e remessas familiares, se o governo de Morales não assinasse o acordo. O texto foi concluído em julho e ainda não entrou em vigor.

O acordo de imigração está paralisado depois de vários recursos judiciais de setores que alegam que este país da América Central não tem capacidade, nem infraestrutura, para atender aos asilados.