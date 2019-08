Comunicado do Business Wire :Henley & Partners

O projeto de lei atualmente em vigor no parlamento indiano para permitir a dupla cidadania foi amplamente aplaudido pela maior diáspora do mundo. O deputado da oposição Shashi Tharoor apresentou o projeto de lei há algumas semanas, para alterar a Constituição indiana, que atualmente exige que os cidadãos indianos renunciem seus passaportes depois de terem obtido a cidadania de outro país. O conceito de "indianos globais" cresceu graças ao grande sucesso da diáspora indiana em comunidades internacionais de negócios, mídia e cultura.

Tharoor argumenta que muitos indianos migraram para o exterior atrás de novas oportunidades - buscando acesso a uma melhor qualidade de vida, melhor educação, empregos com altos salários em organizações multilaterais ou simplesmente mobilidade e liberdade de viagem - e obter um passaporte estrangeiro por conveniência não os torna menos indianos. De acordo com o Relatório de Migração Mundial da ONU de 2018, mais de 15,6 milhões de indianos vivem em outros países, tornando-se a maior dispersão em massa de uma população a nível global.

Dominic Volek, diretor no Sudeste Asiático da principal empresa de migração de investimentos, a Henley & Partners, disse que recentemente tem havido um notável aumento no interesse entre os cidadãos indianos de alto patrimônio líquido em relação às opções de residência por investimento. "Observamos um crescimento significativo ano após ano de cidadãos indianos que buscam gerenciar seus desafios de mobilidade global e investir em programas baseados na residência. Alterar a constituição para permitir a dupla cidadania permitiria aos indianos pertencer a várias jurisdições, proporcionando maior liberdade, oportunidade e facilidade de viagens internacionais. Além disso, ter dois passaportes facilita a manutenção dos laços comunitários dentro de um país de origem e, ao mesmo tempo, ser um participante cívico ativo em um novo país de origem."

De acordo com o relatório Wealth-X de 2019, a Índia é um dos 10 países de maior patrimônio líquido de mais rápido crescimento, ao lado de outros países asiáticos como Bangladesh, China, Filipinas e Vietnã. As estatísticas mostram que houve um interesse significativo dos clientes indianos, centrados em programas de residência gregos, malteses e portugueses na Europa, onde os investimentos mínimos começam em 250 mil euros, 330 mil euros e 250 mil euros, respectivamente. Fora da UE e do Espaço Schengen da Europa, o Programa de Residência Elite da Tailândia, o Programa de Imigração dos Investidores do Reino Unido, o Programa de Investidores Imigrantes EB-5 dos EUA e vários vistos de investidores na Austrália, incluindo o fluxo Significant Investor Visa (SIV), também são opções muito populares.

Volek, que fará uma apresentação em um fórum de gerenciamento de riquezas em Mumbai no dia 22 de agosto, disse que se o parlamento indiano decidir permitir a dupla cidadania, é provável que isso tenha benefícios importantes para muitos membros da diáspora indiana. "Esses programas são fundamentalmente projetados para gerenciar a combinação de riscos e oportunidades para os investidores, ao mesmo tempo em que diversificam a distribuição de ativos e permitem o acesso a uma ampla série de possibilidades de viagens, investimentos e influência global."

