As autoridades aeroportuárias de Hong Kong cancelaram nesta terça-feira todos os voos com decolagem prevista para o território, depois que manifestantes pró-democracia bloquearam as instalações pelo segundo dia consecutivo.

"As operações do aeroporto internacional de Hong Kong foram seriamente perturbadas. Todos os voos de saída foram cancelados", afirma um comunicado publicado o site do aeroporto.